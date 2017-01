Gigi D'Alessio, prova generale per il Festival di Sanremo

"Eccomi sul palco del Teatro Ariston per la prova generale de #LaPrimaStella per il Festival di Sanremo! Ancora pochi giorni e potrete ascoltarla anche voi... non vedo l'ora!". Così Gigi D'Alessio su Facebook postando una foto da Sanremo.

Il brano di D'Alessio è una struggente invocazione alla madre, scomparsa quando lui era ancora molto giovane. Gigi le racconta la sua vita e il mondo che non ha potuto vedere, e immagina che lei lo guardi dal cielo stellato.