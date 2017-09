Gigi D’Alessio sulla crisi con la Tatangelo: "I grandi amori non finiscono"

Da almeno due mesi, la loro storia vive uno stop. Come stanno oggi Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo?

Al programma di Rai Uno La Vita in Diretta, il cantante è stato ovviamente invitato a parlare anche della sua vita privata. "Questa era la domanda che mi aspettavo", ha spiegato sorridendo Gigi.

"Rispondo con questi versi: ‘L’amore ti unisce e poi ti fa dividere e non ti lascia un posto per nascondere l’unico volto tra le maschere’.... Tu non puoi mai pensare cosa succede dopo. Io sono convinto che i grandi amori non finiscano”, ha confessato D'Alessio. Sarà d'accordo anche Anna? Chissà.