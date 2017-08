"Silvio Berlusconi vuole candidare Francesca Pascale": l'indiscrezione

A metà settembre Silvio Berlusconi tornerà sul palco a Fiuggi per la convention di Antonio Tajani, poi si occuperà della campagna delle regionali in Sicilia. Come racconta La Repubblica, accanto a lui c'è sempre Francesca Pascale.

Silvio, d'altronde, desidera rifondare Forza Italia sui territori e cambiare molti coordinatori. La Pascale potrebbe essere dunque la carta giusta da giocare in questo momento, e c'è chi propone la stessa Pascale alle politiche, tra i giovani della base che apprezzarono le sue aperture pro diritti civili. Insomma, una Francesca Pascale deputata. Staremo a vedere.