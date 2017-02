L'ex azzurro Dzemaili: "Ecco come ho conquistato mia moglie Erjona"

"Mi sono finto giornalista pur di incontrarla, le dissi che volevo fare un’intervista. L’avevo vista sui social, mi aveva colpito tanto. Poi ci vedemmo e capimmo che facevamo l’uno per l’altra". Così l'ex centrocampista del Napoli Blerim Dzemaili, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, racconta come ha conquistato la sua bellissima moglie Erjona Sulejmani, ex Miss Albania e tra le 'wags' più famose del calcio europeo.

"Stiamo insieme da tre anni e mezzo, da 22 mesi con noi c’è Luan. Ma ora Erjona è più famosa di me. Geloso? Poco, anche se lei pensa il contrario. Mi fido molto di lei", conclude l'ex azzurro.