Gomorra, Emma Marrone imita Scianel: polemiche per la pelliccia

Emma Marrone, più volte al centro del gossip, ha scatenato una pioggia di polemiche per una sua imitazione di Scianel, noto personaggio della serie tv Gomorra, su Instagram.

La cantante ha impersonato Donna Annalisa nella nota scena dell'ultima stagione in cui, uscita dal carcere, trova ad attenderla Patrizia (invece impersonata da un'amica della cantante).

La musicista è stata presa di mira non per lo scherzo su Gomorra, quanto per il suo look: indossava infatti una pelliccia, che a molti è parsa vera. “Finta almeno quanto i miei capelli biondi! - ha poi sottolineato la Marrone – La pelliccia è sintetica, finta!! Di plastica !!!! Quante altre volte devo dirlo?? Ma ve la date una calmata???”.