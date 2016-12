Emanuele Maringola: "Adesso sogno il trono gay"

In estate, il suo nome era iniziato a circolare come possibile primo tronista gay di Uomini e Donne. Poi, Maria de Filippi e il suo staff hanno scelto Claudio Sona, ed ecco oggi Emanuele Maringola, dalle pagine del settimanale Nuovo Tv, confermare il suo desiderio: sedersi sull'ambita poltrona rossa.

Il napoletano ha infatti spiegato: "Maria non mi ha voluto sul trono, avrà avuto i suoi buoni motivi. Ho seguito il programma e penso che Maria per il primo trono gay volesse una persona pacata, affinché a casa arrivasse un messaggio fondamentale, ovvero che nell’omosessualità non c’è niente di diverso e di strano: l’amore nasce tra due persone che si scelgono come succede agli etero. L’idea mi stuzzica ancora, secondo me un giorno la famosa chiamata arriverà. Ma non escludo nemmeno che, nel caso in cui si presentasse un tronista che mi piace, io mi possa proporre come corteggiatore".