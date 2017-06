Edward Norton a Capri, vacanze in famiglia per il divo di Hollywood

Vacanza a Capri per Edward Norton: l'attore statunitense ha trascorso un weekend di relax tra l'isola azzurra e le perle campane di Amalfi e Positano.

Con lui, come riportato dal Mattino, la moglie Shauna Robertson, il figlio Atlas e alcuni amici. Il gruppo ha raggiunto lo yacht di Carmine Rispoli, l’armatore amalfitano che fa la spola tra la costiera e Capri portando in giro le star. Pranzo a Positano, rientro nel pomeriggio ad Amalfi.

Norton, reso celebre soprattutto da Fight Club, ha alle spalle tre candidature all’Oscar per American History X, Birdman e Schegge di paura, con il quale ha vinto il Golden Globe come migliore attore non protagonista.