Diego Armando Maradona Junior jr presto papà: "Si chiamerà Diego"

"Nascerà tra marzo e aprile. La notizia è arrivata mentre ero in ritiro con la squadra". In una intervista a Il Mattino, Diego Armando Maradona Junior ha raccontato la gioia per l'attesa del bambino che nascerà il prossimo anno, frutto del suo amore con la moglie Nunzia.

Il piccolo si chiamerà Diego. "Parlando spesso con mio padre è una cosa a cui tiene molto. Ma noi avremmo continuato comunque la dinastia. Quando gliel’ho comunicato era felicissimo per me, per mia moglie, per il piccolo che nascerà. Mi ha fatto sentire tutta la sua felicità. Era una cosa che sapeva che ci avrebbe reso felice. Ed in più era contento lui perché gli piaceva l’idea di ridiventare nonno".