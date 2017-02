Diego Armando Maradona junior in tv: "Ecco come ho incontrato mio padre"

"Ero in Argentina per Ballando con le stelle quando ho ricevuto la telefonata di Rocio, la compagna di mio padre". Nello studio di Barbara d'Urso, il racconto di Diego Armando Maradona Junior che, dopo 30 anni, ha finalmente potuto abbracciare il genitore. "Mi ha chiesto perdono e mi ha invitato a cena, non mi sembrava vero. Sono andato con mia moglie, ci siamo commossi. Mi ha detto: non ci lasceremo più, d'ora in poi ti darò tutto quello che meriti".

Poco dopo, una sorpresa per il giovane: in studio, la consorte Nunzia che ha ricordato: "Ero lì quel giorno. Ho cominciato a piangere. Quando lui ha detto 'Ciao papà' non ho capito nulla più. Finalmente ce l'avevamo fatta. Quella sera alla cena poi non ho detto una parola. Loro si guardavano, si parlavano".