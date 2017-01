Cristiano Malgioglio a Napoli: tappa al Gambrinus

Impossibile non riconoscerlo. Cristiano Malgioglio ha deciso di trascorrere i primi giorni dell'anno a Napoli. Per il noto paroliere e personaggio della tv, tappa al Gambribus dove è stato omaggiato del calendario 2017.

Come raccontava Novella 2000 qualche settimana fa, Malgioglio ha deciso di prendere sempre in città lezioni di cucina. “Non riesco a preparare la pizza come fanno a Napoli. Mi sto impegnando perché voglio stupire a tavola i miei amici".