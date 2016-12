Cristiana Dell'Anna: "Con Un posto al sole è finita"

Uscirà l'1 gennaio il nuovo film di Alessandro Siani, "Mister Felicità". E nei panni della sorella dell'attore, c'è lei, Cristiana Dell'Anna.

"Sono una fan di Alessandro e quando mi ha chiamata per il film sono saltata dalla sedia, anche perché adoro la commedia comica", ha spiegato l'attrice al Mattino. "A casa dicono che sono molto spassosa e questo dono l'ho ereditato da mio padre. Sul set abbiamo anche improvvisato, divertendoci. Questo film ha dentro tre elementi chiave in un momento difficile come quello attuale: amore, riscatto e felicità".

E su "Un posto al sole': "Devo tanto alla soap ma ormai credo sia una storia finita. Ci sono "Gomorra 3-La serie" e tante altre cose per me".