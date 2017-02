Claudio D’Angelo: "Vi racconto la prima notte con Ginevra"

Una prima notte indimenticabile quella di Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, la coppia che si è formata pochi mesi fa a Uomini e Donne.

In un'intervista al settimanale Mio, ecco l'ex tronista raccontare: "Abbiamo passato la prima notte a guardarci negli occhi, ad abbracciarci e a dire ‘Ma sei qui? Sei vero? È tutto reale?'".

E poi: "Quando sono andato via da Napoli, ho chiesto a Ginevra ‘Quando vieni a conoscere in maniera ufficiale i miei?’. Lei mi ha risposto: ‘Ora ci sarà il Natale, sarò impegnata’. In realtà si era messa già d’accordo con mia mamma per farmi una sorpresa".

La coppia, intanto, ha già iniziato a convivere nella casa milanese di lui.