Claudio D’Angelo: "Il mio futuro è con Ginevra Pisani"

Sono trascorsi ormai sei mesi dal giorno della scelta a Uomini e Donne e Claudio D'Angelo e la napoletana Ginevra Pisani sono più innamorati che mai. Oggi convivono, ma questo è solo l'inizio. Come ha raccontato l'ex tronista al settimanale Nuovo: "Sono sicuro che il mio futuro sia accanto a Ginevra: immagino già il nostro matrimonio, lei vestita di bianco, a piedi nudi sulla sabbia".

Gli scontri nella coppia non mancano. "Abbiamo caratteri forti ma mi piace che lei riesce a tenermi testa con la sua personalità. Quando ho torto non me la dà vinta, però, dopo due minuti che litighiamo, ci cerchiamo per fare la pace e proviamo a creare qualcosa di costruttivo anche sulla base dello scontro".