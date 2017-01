Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani festeggiano un mese di fidanzamento

La scelta è andata in onda solo oggi in tv, ma Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, ultima coppia di Uomini e Donne, sono insieme ormai da un mese. Trenta giorni di fidanzamento che hanno festeggiato sui social insieme ai loro fan.

Nelle scorse ore, ecco la giovane napoletana postare su Facebook una frase romantica: "Il 9 dicembre ci siamo scelti per la prima volta ed è ormai un mese che scelgo te ogni giorno, ogni momento, ogni istante. L'amore non va spiegato, non va insegnato, va semplicemente vissuto e questo siamo IO E TE, il resto lasciamolo agli altri. "When I look into your eyes, everything is so good 'cause you make a better day for me". AUGURI A NOI, AMORE MIO".