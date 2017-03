Chiara Nasti, i commenti degli heaters finiscono sulla carta igienica

La fashion blogger Chiara Nasti ha voluto rispondere agli heaters che affollano i suoi profili social in un modo alquanto originale: un rotolo di carta igienica con i loro commenti stampati, per "pulirsi in modo decente", come la stessa Nasti scrive su Instagram.

Sul rotolo, si leggono i vari insulti rivolti alla blogger: "Chiara Nasti, tanto ricca tanto cretina", "Sei una cretina tamarra", "Chiara Nasti è un cesso e si veste di m.....". Quale sarà la prossima mossa?