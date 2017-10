Caterina Balivo irriconoscibile prima di Detto Fatto: “No ragazzi, il trucco serve”

“No ragazzi il trucco serve, e poi vogliamo parlare dei miei capelli? Viva gli occhiali!”. Sono parole di Caterina Balivo, che su Instagram si è mostrata ai fan senza trucco. Con la piccola Cora a cui badare e il ritorno alla conduzione di “Detto Fatto”, la conduttrice Rai è sempre più impegnata e non nasconde di avere poco tempo da dedicare a se stessa.

Intanto, mentre il programma è ai suoi massimi storici in fatto di ascolti, qualcuno lamenta il ritorno alla conduzione della Balivo soprattutto per solidarietà con la sua (per tre settimane, quelle dopo il parto) sostituta Serena Rossi.

In particolare, una frase della Balivo ha molto infastidito i fan di Serena Rossi, ovvero: “Volevo che ci fosse una persona che interpretasse la mia conduzione, l'intuizione di un'attrice ha funzionato”. Parole che per molti sono risultate riduttive nei riguardi del lavoro fatto dalla brava Serena.