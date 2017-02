Caterina Balivo e le polemiche su Diletta Leotta: arrivano le scuse

"Ieri sera prima di andare a dormire ho postato un tweet infelice, che ha scatenato tantissime polemiche. Ho espresso un giudizio sull'atteggiamento, me ne dispiace: non sono nessuno per giudicare un atteggiamento di un'altra donna". Parola di Caterina Balivo nel corso di "Detto Fatto". Ineviabile il riferimento al look della giornalista sportiva di Sky, Diletta Leotta, ospite ieri sera sul palco dell'Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo.

"L'errore è stato mio. Se ho offeso qualcuno, mea culpa. L'intento era commentare un atteggiamento, sono molto dispiaciuta, ma per un motivo: perché se c'è una che qui in trasmissione cerca di 'pompare' le donne, sono io, che sono cresciuta con quattro femmine a casa. Mi dispiace tantissimo", ha concluso Balivo.