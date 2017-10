Tv, Caterina Balivo torna al timone di Detto Fatto

Caterina Balivo torna al timone di Detto Fatto, l’appuntamento del pomeriggio di Rai2 dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00. La neomamma riprende le redini del programma che conduce ormai da sei anni a partire da oggi, dopo le tre settimane guidate da Serena Rossi.

In studio la presentatrice napoletana ritroverà i suoi compagni storici, colonne portanti di Detto Fatto: lo stylist Giovanni Ciacci, sempr e pronto a rivelare gli scottanti segreti delle star e il comico Gianpaolo Gambi, che diverte il pubblico con le sue imitazioni e il suo calarsi nei panni di improbabili tutor.

In questa edizione sono previste molte novità, tra cui tante interviste a ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport, che raggiungeranno lo studio di Detto Fatto per raccontarsi a Caterina e mettersi alla prova in divertenti tutorial.

Un’altra piacevole novità è l’arrivo nella famiglia di Detto Fatto della modella, amatissima sui social, Paola Turani, che lanc erà il contest “influecer”. Nell’arco di 8 puntate, tre concorrenti avranno l’opportunità di diventare influencer, sostenendo diverse prove, giudicate da Paola in puntata e dal pubblico attraverso i vari social. Il vincitore avrà la possibilità di entrare nel portfolio dell’agenzia che segue la modella.

Infine una nuova accademia: la Detto Fatto Hair Design Academy. In gara sei ragazzi, divisi in tre squadre, pronti a sfidarsi a colpi di spazzola, forbici, creatività e precisione sartoriale. Elisa D’Ospina, inoltre, continuerà anche il contest Curvy Top Model, dopo il successo ottenuto lo scorso giugno nel corso di Detto fatto Summer, che eleggerà, tra 10 ragazze, la curvy più bella di Detto Fatto, grazie al valido giudizio di una giuria di eccellenza composta da personaggi noti del panorama televisivo e tecnici del settore.