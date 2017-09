Caterina Balivo: "Ecco perché ho chiamato mia figlia Cora"

A un mese della nascita di Cora, Caterina Balivo ha postato un tenero scatto postato su Instagram. La foto risale proprio lo scorso 16 agosto, subito dopo il parto. La conduttrice ha la bimba tra le braccia con accanto l'équipe medica.

"Buon complimese Cora mia. Voglio condividere con voi una foto scattata da mia mamma poco dopo il parto con le due ostetriche fantastiche che erano di turno quel giorno all'ospedale di Grosseto e hanno seguito e sostenuto le mie interminabili ore di travaglio... Sono Marina e la riccia Cinzia con il ginecologo greco Antonios Kenanidis. Come greco è il nome scelto per la mia principessa, Κόρη vuol dire "fanciulla, giovinetta", "figlia" anche se, come qualcuno di voi mi ha scritto, Cora è il femminile di core... lei che è 'o core mio'".