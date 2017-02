"Detto Fatto", Caterina Balivo riceve i fiori in diretta dal marito

Caterina Balivo ha ricevuto i fiori in diretta tv dal marito, dopo la polemica sanremese dei giorni scorsi su Diletta Leotta. “Cherie, chi ti ha mandato i fiori mi ha chiesto che tu legga la lettera pubblicamente”, sono state le parole dello stylist di ‘Detto Fatto’ Giovanni Ciacci.

Balivo ha letto in pubblico la lettera sulle note di “A Te”, di Jovanotti, sciogliendosi in un pianto. “Non sapevi nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenar tempesta. A Sanremo mancano i fiori, tuo Guido”.

"Ieri sera prima di andare a dormire ho postato un tweet infelice, che ha scatenato tantissime polemiche. Ho espresso un giudizio sull'atteggiamento, me ne dispiace: non sono nessuno per giudicare un atteggiamento di un'altra donna", aveva chiarito due giorni fa Caterina Balivo nel corso di "Detto Fatto".