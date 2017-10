Caterina Balivo e le voci su Brad Pitt: "Ma Malgioglio doveva parlare proprio di me?"

Caterina Balivo avrebbe rifiutato le avances di Brad Pitt. Questa la rivelazione fatta da Cristiano Malgioglio nella casa del Grande Fratello Vip e che ha trovato grande spazio sui rotocalchi rosa negli ultimi giorni.

La conduttrice napoletana, nel corso della trasmissione "Detto fatto", ha risposto alle battute di Giovanni Ciacci sulla questione.

"Io mi chiedo una cosa: ma Cristiano Malgioglio doveva parlare proprio di me? E comunque non ha mai detto che Brad Pitt è il mio ex fidanzato...", ha affermato la Balivo.