Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: "Ecco il segreto del nostro matrimonio"

Carmen Russo si racconta come non aveva mai fatto prima. Nella sua vita c’è sempre stato un solo ed unico uomo: Enzo Paolo Turchi. Ma cosa ha reso il loro amore così longevo?

La ballerina lo ha confessato in un'intervista a LiberoQuotidiano: “Se c'è qualcosa che non va, chiariamo subito, non trasciniamo nulla. Non c' è rancore. Mai. Ovviamente in 30 anni le cose cambiano, ma diciamo che viviamo ancora di buona rendita. Nessun frustino o gatto a nove code, pochissimi baby doll, ma tanta gioia di stare insieme. Abbiamo tanti progetti".