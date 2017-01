Carmen Russo, capitombolo mentre pattina sul ghiaccio

Una coppia unita da tanti anni. Non c'è gossip che possa scalfire l'unione tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, allietata nel febbraio del 2013 dalla nascita della piccola Maria.

La coppia sta trascorrendo in questo periodo qualche giorno di relax a Cortina d'Ampezzo. E per la showgirl, ecco andare in scena un divertente pomeriggio con tanto di scivolone. Carmen infatti ha scelto di pattinare sul ghiaccio, ma dopo qualche giro ha perso l'equilibrio e si è esibita in un capitombolo prontamente ripreso dai fotografi del settimanale "Nuovo".

Nulla di rotto fortunatamente, ma solo tante risate.