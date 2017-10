Camilla Cardone compie 18 anni, party a Montecarlo: gli auguri di Balotelli

Maxi evento per la giovane ballerina napoletana artista Camilla Cardone in occasione del suo 18esimo compleanno, all'insegna della dolcezza e sensualità. La ballerina in un video girato nella sua città Napoli percorre i posti più belli ama: via Partenope e il Centro Storico. . Il party per il compleanno di Camilla si è tenuto a MonteCarlo, città nella quale la 18enne è cresciuta. I festeggiamenti si sono svolti tra il Sass Cafe e l'Hôtel de Paris con tanti amici che si sono scatenati in pista con un'atmosfera esclusiva ed unica.Tra balli foto e video di amici e parenti, la festa si è conclusa con champagne e fiori. Arrivati anche gli auguri di Mario Balotelli.