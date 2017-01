Belen e Stefano separati ufficialmente: "Lui dovrà versare mille euro al mese"

La separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, due giorni fa, è stata messa nero su bianco in un'aula del Tribunale di Milano.

Secondo quanto riporta ilMessaggero, il piccolo Santiago è stato affidato alla mamma, mentre il papà Stefano potrà vederlo a week end alterni. Visto che De Martino abita a Roma, sarà lui a dover andare a Milano per stare con il figlio.

Per quanto riguarda il mantenimento, sembra che il ballerino dovrà versare mensilmente alla ex 1000 euro per le spese del figlio.