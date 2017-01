Stefano e Belen, fissata la data dell'udienza per la separazione

È passato circa un anno da quando il ballerino napoletano Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio. In questi mesi l’ex coppia ha discusso e poi si è riavvicinata per il bene di Santiago, il loro bambino che ha sempre avuto l’affetto di entrambi.

"E proprio ora che tra i due sembra essere tornato il sereno - scrive Novella 2000 - ci pensa la burocrazia a mettere degli ostacoli a un loro possibile riavvicinamento.

Il Tribunale di Milano, infatti, ha fissato per martedì 24 gennaio l’udienza per la loro separazione. Un appuntamento che Belen e Stefano hanno già rimandato, ma che ora li chiama a dover gestire la difficile situazione, dato che si parla anche del loro bambino. Spetta al Tribunale, sentite le parti, definire le questioni economiche, ma anche il tempo che ciascun genitore può trascorrere con il figlio, per il suo bene e nel rispetto di entrambi", conclude il settimanale diretto da Roberto Alessi.