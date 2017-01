Belen e Stefano, vacanze in montagna con il figlio Santiago

Il 2017 è iniziato in maniera serena, almeno per loro. Sebbene si siano ormai lasciati da un anno, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono incontrati, durante la loro vacanza in montagna, insieme al loro piccolo Santiago.

L'appuntamento si è svolto sulla terrazza di un ristorante: dalle foto, proposte dal settimanale Chi, i due appaiono sorridenti e felici. Che il nuovo anno porti a coppia ricomporsi?