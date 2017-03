Belen di nuovo in moto con il piccolo Santiago senza casco: "Stefano furioso"

È accaduto di nuovo, a tal punto da rendere - così dicono - Stefano De Martino furioso. Ci risiamo. Belen Rodriguez sarebbe infatti stata "pizzicata" di nuovo in moto con il piccolo Santiago senza casco.

A immortalare la scena, il settimanale Oggi. Belen, il fidanzato Andrea Iannone e il piccolo si trovavano in una zona vicino a una pista in provincia di Pavia.

Pochi giorni fa, Belen commentava in un'intervista a Vanity Fair: "Sono una brava mamma, non sono spericolata. Non metterei mai, e dico mai, in pericolo mio figlio".