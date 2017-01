Belen Rodriguez: "Ecco perché non tornerà mai insieme a Stefano"

Stanca di vedere le sue foto su Instagram piene di messaggi su un possibile ritorno di fiamma con il marito Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha risposto una volta per tutte ai suoi fan.

Come scrive Novella 2000, infatti, la bella argentina si sarebbe lasciata andare ad un lungo sfogo. "Io non mi accontento mai, forse questo è il mio difetto peggiore oppure il mio miglior pregio. Amo le cose pure. Quando le cose non sono più pure, io non provo più gli stessi sentimenti di prima. Non voglio vivere una vita contaminata e fare le cose soltanto perché gli altri mi dicono di farle. Io voglio sentirmi amata anche quando cado. L’amore non c’è soltanto davanti alle cose belle ma anche nei momenti difficili".