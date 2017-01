Il commento su Stefano De Martino fa infuriare Belen

Dopo aver firmato le carte per la separazione da Stefano De Martino e aver ufficializzato la sua storia d'amore con Andrea Iannone, Belen Rodriguez continua a non aver pace.

Questa volta, a scatenare caos in rete, una foto che la showgirl argentina ha condiviso sul suo profilo Instagram. Nell'immagine, ci sono i genitori ad una festa e lei che ammette: "Non saprei a chi assomiglio di più!".

Tra i tanti commenti, ne è apparso uno che ha lasciato l'amaro in bocca a Belen. "Peccato tu non abbia preso da loro il senso di 'per sempre'". La bella argentina ha risposto dunque a tono: "Fino a prova contraria non è stata una mia scelta. Dopodiché la vita ti aiuta a decidere, per conto delle proprie esperienze. Ahy ahy Dio fai chiudere la bocca alla gente, che parla senza sapere. È così! Sempre la stessa cosa! Lo dico e lo ridico! Viviamo in un mondo al contrario, dove paga chi non deve pagare! Mamma mia!".