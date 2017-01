Barbara D'Urso: "Io rifatta? Vi racconto come stanno le cose"

Tutta naturale. Barbara D'Urso, in un'intervista al settimanale "Visto" ha rivelato di non aver mai fatto uso di botulino e di non essersi mai "ritoccata".

Eppure appare ancora, a 59 anni, in ottima forma. Che spiega semplicemente con sana alimentazione, tanto allenamento e la gioia di fare il lavoro che le piace.

"Lo so che molti credono che mi sia rifatta il naso, il seno e che sia piena di punturine, invece non uso botulino – spiega – e le mie tette sono mie e reggono ancora benissimo. Il fatto e che non si può piacere a tutti. I detrattori ci saranno sempre".