Barbara d'Urso in tribunale con l'ex marito Michele Carfora

Gelo tra Barbara d'Urso e Michele Carfora. I due si sono incontrati recetemente in tribunale per un'udienza legata alla battaglia legale seguita al divorzio. Insieme dal 2002 al 2006, dopo la separazione, il ballerino aveva accusato la conduttrice del mancato versamento di 40mila euro di alimenti arretrati, come invece stabilito dal giudice nel 2011. La sentenza era stata quindi impugnata dall'attrice.

"L’ex marito ha pubblicamente dichiarato di avere costituito un nuovo nucleo familiare con prole, tanto da vedersi escludere la possibilità di farsi continuare a mantenere dall’ex coniuge”, aveva spiegato lo scorso anno il suo avvocato difensore Paolo Colosimo, presentando una memoria difensiva in appello alla sentenza, con richiesta di modifica delle condizioni stabilite in precedenza.

"Lui mi ha tradita e si è rifatto una vita con un’altra donna, dalla quale ha anche una figlia” ha fatto sapere lei mesi fa, raccontando di essere sempre dalla parte della giustizia e una vittima di questa situazione.