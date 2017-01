Barbara D'Urso e l'intervista alla ragazza data alle fiamme: le polemiche

Un fuori programma che ha stupito tutti i telespettatori ieri a Pomeriggio 5 durante l'intervista di Barbara D’Urso a Ylenia Grazia Bonavera, la ragazza data alle fiamme. Mentre lei sosteneva che non poteva essere stato il fidanzato a ridurla in quello stato, la mamma della giovane è intervenuta nell'inquadratura cercando di strapparle il microfono per interrompere l'intervista. “Io non chiudo niente, qua stiamo parlando di una trasmettitrice con le palle” ha urlato Ylenia riferendosi alla D’Urso, e poi: “Il mio Alessio lo difendo fino alla morte”.

Immagini che hanno suscitato la reazione negativa del pubblico. "Ma lo sai che ci sono uomini che fanno queste cose per troppo amore?" ha detto poi la conduttrice, attirandosi l'ira di chi - come Selvaggia Lucarelli - ha ritenuto gravissimo far passare messaggi di questo tipo in tv.