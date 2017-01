Barbara D'Urso, vacanze invernali a Miami

"Oggi il buongiorno arriva da.... Miami! Ho fatto un salto qui con alcuni amici e amiche! 🌞🌞🌞 #buongiorno #tornopresto #pomeriggio5 #2017 #colcuore". Così Barbara D'Urso su Facebook postando una foto in spiaggia.

Per la conduttrice, qualche giorno di relax in attesa di riprendere i suoi impegni televisivi attualmente fermi per le feste natalizie. Tra i fan, chi la critica, chi le augura una buona vacanza e chi ricorda al popolo del web: "