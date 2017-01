Valanga sull'hotel Rigopiano, Barbara D'Urso: "Era il mio nido"

Il dramma dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga di neve che ha distrutto la struttura e fatto perdere la vita a clienti e personale, tocca da vicino anche Barbara D'Urso. La conduttrice, infatti, frequentava abitualmente il resort alle pendici del Gran Sasso.

"L'hotel Rigopiano era il mio nido nel quale mi rifugiavo quando non ero in diretta, l'ho fatto per anni fino a qualche mese fa - ha scritto la d'Urso sui social - Le foto che pubblico spesso dei miei amati cani in montagna sono i cani che vivono lì. Conosco tutte le persone meravigliose che ci lavorano e che ora verranno salvate, io sto pregando per questo. Alberto, Marinella, Fabio e tutti gli altri... Prego per i soccorritori che in questo momento stanno facendo l'impossibile".