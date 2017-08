"Barbara D’Urso e Gerard Butler stanno insieme": l'indiscrezione

Un mese fa le prime indiscrezioni, e adesso le voci sono sempre più insistenti. Barbara D’Urso e Gerard Butler si starebbero frequentando, o almeno è quello che afferma l'esperto di look e gossip Giovanni Ciacci.

In un’intervista a Eva 3000 ha spiegato: "Ormai sono inseparabili, è chiaro che ci sia del feeling. Lui è stato avvistato in Toscana da lei, poi, dopo essere rientrato in Inghilterra, è subito volato nuovamente da Barbara. Lei è una donna all’antica: è evidente che ancora non c’è stata una proposta ufficiale e lei, da brava donna del sud, non si concede facilmente, è molto rigida sulla sua vita. Persone vicine alla coppia mi hanno fatto sapere che molto probabilmente Barbara e Gerard hanno passato il Ferragosto insieme".

I due si sono conosciuti a Ischia, in occasione del Globe fest tenutosi a luglio. Da quel momento, la conduttrice napoletana 60enne e il 47enne attore scozzese non si sarebbero più lasciati.