Barbara D’Urso e Photoshop: la conduttrice ci ricasca

"Buongiorno!! Grandi ascolti per Domenica Live!! Picchi del 20% di share e di 3 milioni di spettatori! Ancora una volta programma leader del pomeriggio! 7 punti sopra il cielooooooo! Grazie!!" Con queste parole Barbara D’Urso ha ringraziato qualche giorno fa il suo pubblico attraverso i social.

Peccato però che, per molti utenti, la conduttrice sia ricaduta nell'inganno del Photoshop (ebbene sì, non è la prima volta). Il piano di marmo su cui la D’Urso si posa sembrerebbe troppo curvo, ma non solo. Sotto il braccio sinistro della presentatrice, quello posato sul ginocchio, il profilo della porta finestra appare deformato.