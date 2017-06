Barbara d'Urso chiude Pomeriggio Cinque: arrivano i complimenti di Mediaset

Un'altra grande soddisfazione per Barbara D'Urso. Venerdì è andata in onda l'ultima puntata del contenitore pomeridiano da lei condotto e Mediaset, in un comunicato stampa, ha voluto complimentarsi con lei.

Come fa sapere Giancarlo Schieri, direttore di Canale 5: "Sono molto orgoglioso dei risultati raccolti da Pomeriggio Cinque: ascolti eccezionali, trend in continua crescita, una fortissima fidelizzazione anche sui target più giovani e soprattutto un'assoluta leadership di fascia. Il primo ringraziamento non può che andare all'energia, al calore e all'immensa professionalità della padrona di casa, Barbara D'Urso, vera fuoriclasse del piccolo schermo, che, ogni giorno in diretta ha saputo informare, emozionare, divertire e stupire i telespettatori di Canale 5. E il successo del contenitore del pomeriggio targato Videonews è anche frutto di un grande lavoro di squadra. Un grazie speciale, quindi anche al team giornalistico, autorale e produttivo che ha lavorato ininterrottamente, con precisione e passione, confezionando quotidianamente contenuti pregiati ed esclusivi. L'appuntamento con la nuova stagione di Pomeriggio Cinque è a settembre".