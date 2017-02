Ballando con le stelle, Giuliana De Sio: "È un gioco al massacro"

Un esordio difficile quello di Giuliana De Sio a Ballando con le stelle 2017. La sua prima esibizione non ha portato i risultati sperati. Duro il giudizio della presidentessa di giuria Carolyn Smith: “Rigida come una bambola di pezza, sono rimasta delusa”.

Lacrime per l'attrice napoletana: "È colpa di un gioco al massacro di cui non sono all'altezza psicologicamente. Non voglio che ci sia il tiro al piccione e stasera è successo. Sono molto preoccupata per me e per la mia salute mentale". Poco dopo, le dichiarazioni della conduttrice Milly Carlucci: “Non versare lacrime, la giuria giudica l'esibizione ma questo non mette in discussione te, resti una grande".