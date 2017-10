Balivo su Serena Rossi: "Volevo un'attrice che potesse interpretare la mia conduzione"

Caterina Balivo è tornata a condurre "Detto Fatto", facendo reigstrare ascolti molto positivi. In una intervista rilasciata a LadyBlitz, Balivo ha spiegato cosa pensa di Serena Rossi, che l'ha sostiuita per alcune settimane alla conduzione del programma.

"Volevo un’attrice che potesse interpretare la mia conduzione e ha funzionato. Detto fatto non mi è mancato, ho fatto l’ultima riunione il 10 agosto e ho seguito da casa come autrice le prime 15 puntate, facendo il tifo per Serena. La partenza è stata molto buona, ci siamo ripresi subito. Con le persone nuove bisogna essere ancora più ospitali e le autrici sono state bravissime a non far sentire Serena spaesata".