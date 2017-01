Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, scatto sul lungomare di Napoli

Uno scatto di Aurora Ramazzotti e Sara Daniele sul lungomare di Napoli, ed è subito gioia per i fan. Le due ragazze - una figlia di Eros, l'altra di Pino - e grandi amiche, hanno trascorso qualche ora in città per ricordare il padre di Sara a due anni dalla scomparsa.

Fino alla foto mozzafiato del mare napoletano che Aurora ha voluto commentare così: "E meno male che a dare asilo ai miei pensieri c'è il mare d'inverno".