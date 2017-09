Cannavacciuolo: "Io e mia moglie non avevamo nulla, se non la voglia di fare"

"Villa Crespi è stata una sfida, io e mia moglie l’abbiamo presa in gestione nel 1999. Non avevamo nulla, se non la voglia di fare. È diventata la nostra casa, un Hotel in stile moresco dove poter vivere attimi di magia".

Così Antonino Cannavacciuolo su Facebook ricordando gli inizi lavorativi sul Lago D'Orta con sua moglie Cinzia.

Oggi il pluristellato Chef Patron del ristorante Relais et Châteaux Villa Crespi, protagonista di numerosi programmi televisivi, vanta due stelle Michelin e importanti riconoscimenti nelle più rinomate guide gastronomiche italiane.