"Napoli è casa, se chiudo gli occhi sento il profumo del ragù napoletano"

"Negli ultimi tempi gli impegni sono aumentati e non è sempre facile conciliare tutto, ma la cucina resta per me al primo posto e faccio sempre il possibile per essere presente". Così Antonino Cannavacciuolo in una intervista a Il Mattino.

Lo chef, sempre più in tv, si divide attualmente tra Masterchef e la novità assoluta 'O Mare Mio. "Masterchef è una bellissima esperienza che mi permette di far parte di un gruppo di giudici molto affiatato. Con ‘O Mare Mio ho realizzato un’idea che mi stuzzicava da tempo e ho unito due tra le mie più grandi passioni: la cucina e la pesca".

Sul suo rapporto con Napoli: "È casa, è dove ci sono tutti i miei ricordi d’infanzia. Se chiudo gli occhi sento il profumo del ragù napoletano che faceva la domenica mia mamma". Cosa cucinerebbe al sindaco De Magistris? "È un uomo profondamente legato al territorio, quindi sicuramente qualcosa della tradizione napoletana".