Antonella Fiordelisi, bufera social con Higuain: "Vuole le foto del mio lato b"

La bella spadista campana 18enne, Antonella Fiordelisi, è finita in una polemica social con Gonzalo Higuain ex calciatore del Napoli.

La ragazza, infatti, avrebbe inizialmente accusato Gonzalo Higuain (definendolo malato) di averle chiesto, tramite Instagram, delle foto del suo lato B.

Ne è nato un polverone con Fiordelisi che si è sentita in dovere di fare chiarezza sulla vicenda: "Con Higuain ci siamo sentiti un paio di volte sulla chat di Instagram, e la nostra è stata una conversazione scherzosa e goliardica. Non volevo sicuramente offenderlo, anche perché i malati sono altri e non sicuramente Higuain che con me si è comportato in modo educato e mai inopportuno. Mi scuso con lui, non era sicuramente mia intenzione offenderlo ne' creare inesistenti gossip: la mia è stata una semplice battuta. Da sportiva volevo aggiungere che ho imparato una lezione da questa esperienza: bisogna stare molto attenti alle parole che si usano sui social, spesso buttate lì in modo scherzoso e bonario".

