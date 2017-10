Anticipazioni Uomini e Donne, Sossio Aruta rompe con Manila

Oggi, giovedì 5 ottobre, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne trono Over. Tra i protagonisti della registrazione anche il napoletano Sossio Aruta.

Il calciatore è entrato in studio e ha consegnato un mazzo di fiori a Manila. Sossio ha ammesso di aver sbagliato l’altra volta e si è scusato con lei, facendole dei complimenti e dicendo di aver conosciuto una persona fantastica, ma di non poter andare avanti.

Tina allora ha attaccato Sossio perché secondo lei fa sempre così, mentre Manila quasi in lacrime gli ha ridato i fiori, accusandolo per il suo atteggiamento.

Sossio ha chiarito di non essere andato oltre con Manila, perché le vuole bene come un’amica non provando un’attrazione fisica.

Manila, visibilmente commossa, si è alzata e ha inveito contro di lui, precisando di non avergli mai chiesto nulla a livello fisico ed uscendo in lacrime dallo studio, per poi essere raggiunta poco dopo da Sossio. Manila si è però tolta il microfono non volendo parlare più con lui ed è scappata via.