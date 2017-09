Malore per Anna Tatangelo: concerto rinviato

Mercoledì sera avrebbe dovuto esibirsi sul palco di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Ma un piccolo malore ha costretto Anna Tatangelo a fermare momentaneamente il tour che sta portando in giro da mesi.

Poche ore fa, la cantante ha voluto tranquillizzare attraverso Facebook i suoi fan: "Purtroppo sono stata poco bene. Mi spiace tantissimo, ma sono contenta che il concerto si possa recuperare! Vi aspetto domenica 1 ottobre a Santi Cosma e Damiano (LT) ore 21.00. Grazie a tutti per avermi aspettata , per i messaggi e soprattutto grazie all' organizzazione per aver lavorato duramente, grazie a tutti voi per esserci sempre!!".