"Anna è determinata, in America sarebbe Jennifer Lopez"

"Anna è molto determinata e quando deve fare una cosa si impegna. Peccato che in Italia se sai cantare, ballare e recitare, ti chiedono di scegliere. In America invece sei Jennifer Lopez o Whitney Houston".

Così Gigi D'Alessio, parlando della sua compagna Anna Tatangelo, a margine della presentazione del programma Made in Sud. Pochi giorni fa, l'artista difendeva per l'ennesima volta la loro storia d'amore sul settimanale "Chi". "Ho capito che certi giornali hanno bisogno di mangiare. Forse dovrei essere io a dare le notizie così almeno non scrivono cazz... Non ho fatto servizi con Anna e mio figlio perché a Sanremo sono venuto a fare musica".