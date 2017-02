Anna Tatangelo fuori da 'I migliori anni': "Colpa di Gigi D'Alessio"

Anna Tatangelo non sarebbe stata riconfermata nel cast del programma “I migliori anni” per volere del conduttore Carlo Conti.

"Da venerdì 21 aprile - fa sapere Giuseppe Candela per “Dagospia” - tornerà in onda su Rai1 il varietà nostalgico condotto da Carlo Conti. Il conduttore toscano reduce dal successo sanremese è a lavoro per la nuova edizione e, a quanto ci risulta, avrebbe deciso di non riconfermare come “valletta” dello show Anna Tatangelo".

Lecito chiedersi: colpa dello sfogo di Gigi D’Alessio dopo la sua eliminazione al Festival di Sanremo?