Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio di nuovo insieme? Gli indizi

Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio potrebbero tornare insieme. La cantante, fa sapere Novella 2000, avrebbe infatti confidato ad alcuni amici che la storia d'amore non è finita e che molti problemi tra lei e Gigi sarebbero stati superati.

Un mese fa, la coppia ha annunciato di vivere un momento di crisi. E lei in pieno agosto, durante una serata in piazza, ha dichiarato: "Tutto quello che scrivono - oggi sto con uno, domani con un altro - non è assolutamente vero. Sto bene tranquilla, da sola, con mio figlio. Il mio unico uomo al momento è lui".