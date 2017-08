Anna Tatangelo: "Il mio unico uomo al momento è mio figlio"

Anna Tatangelo è stata l'ospite di "Backstage", la trasmissione dalla web Tv di Irpinianews. Al microfono di Enzo Costanza, durante una serata a Grottaminarda, la cantante ha parlato della sua carriera, ma il discorso è inevitabilmente finito anche sulla vita privata.

Ad uno dei presenti in piazza che le ha posto una domanda su Gigi D'Alessio perché "se ne sentono di tutte sui giornali" (un mese fa la coppia ha ammesso di essere in crisi, ndr), Anna non ha esitato a rispondere nell'imbarazzo generale: "Tutto quello che scrivono - oggi sto con uno, domani con un altro - non è assolutamente vero. Sto bene tranquilla, da sola, con mio figlio. Il mio unico uomo al momento è lui".